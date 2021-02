Zvezdnika šova Ljubezen po domače novi par? Janez odkrito o Tamari

Janez Rebernik. FOTO: Poptv

Oba sta ljubezen našla v resničnostnem šovu Ljubezen po domače;v drugi sezoni zpa v četrti sezoni z. A v obeh primerih ljubezen, ki se je rodila pred kamerami ni trajala. Tamara pa je pred mesecem dni marsikoga šokirala, ko je svojim sledilcem na facebooku sporočila, da je v razmerju prav z Janezom.Po spremenjenem statusu, da je v razmerju z Janezom, je Tamara na Valentinovo objavila fotografijo, na kateri se stiska k Janezu, dan kasneje pa še fotografijo, na kateri je v Janezovem naročju, poleg pa med dvema srčkoma zapisala gospod in gospa.Če je še pred časom Tamara zatrjevala, da se ne bi zapletla z 'babjakom', ki v šovu ni skoparil s poljubi in lepimi besedami kar vsem, ki so se zanj potegovale, si je očitno premislila. Janeza smo povprašali, ali sta zaljubljena ali pa 'le' prijatelja? »S Tamaro sva se najprej spoznala preko facebooka, ko je še komentirala Ljubezen po domače. Potem sva si začela dopisovati, dokler se nisva odločila, da je čas da se spoznava v živo,«​ nam je povedal in dodal: »​​Lahko rečem, da je Tamara super oseba, tako da se zdaj druživa, saj naju veže dosti skupnih stvari. Kaj več pa ne bi povedal, saj mislim, da neka zasebnost tudi mora obstajati.« Dodaja, da bi Tamaro z veseljem sprejel na kmetijo, ker je super oseba.Janez po koncu romance z Darjo, pravi, ni ostal v stikih. »Ona je bolj vzvišena oseba, nismo kmeti zanjo,« pravi v smehu, a dodaja, da z njegove strani ni nobene zamere ter da sta se prišli zle zabavati v šov. Še vedno pa je v stiku z, s katero sta ostala dobra prijatelja, lani pa je bil v Srbiji pri njej na obisku. Tudi zsi tudi kdaj kaj napišeta.Zgovorni Štajerec pravi, da ga od nastopa v šovu ljudje pogosto prepoznajo: »Ja to pa kar preveč. Samo jaz se rad ustavim in kako rečemo, pa tudi kak selfi naredimo. Nisem še naletel na noben slab odziv ljudi.«