Zvezdnik resničnostnega šova zdaj vedežuje

»Karte mi kažejo, da predčasne volitve bodo. Politična tla se bodo pošteno tresla in presenečeni bomo nad marsikatero potezo,« pravi 30-letni Nejc Rek, ki napoveduje prihodnost iz ciganskih kart. Velenjčana, ki živi v Beltincih in je prijateljem znan tudi kot Neyo, je slovenska javnost prvič spoznala, ko je pred šestimi leti vstopil v resničnostni šov Bar. Nato je napisal knjigo Prepovedano, v kateri je razkrinkal gejevsko sceno in opisal, kako zapleteno in nevarno je biti gej v Sloveniji. Z Renejem Žuničem FOTO: Voranc Vogel S partnerjem Renejem Žuničem sta ustvarila blog Rainbow ...