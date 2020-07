Zvezdnik Kopitar in poslovnež Pečečnik sta letos ostala brez

Poletje je že tradicionalno letni čas, ko se Anže Kopitar, naš vodilni hokejski zvezdnik, na svoje mikavne športne izzive v prestižnih severnoameriških arenah pripravlja v domovini. Pred dnevi je s Tomažem Razingarjem, nekoč kapetanom slovenske reprezentance, potegnil črto pod novo izvedbo hokejske akademije na Bledu, prekrižati pa je moral tradicionalni dobrodelni golf turnir, na katerem se je vsako leto, nekaj let zapored zbrala pisana druščina golfistov, ki so nato celo prispevali nekaj denarja za dobrodelne namene.



»Morda sva se z Jocem Pečečnikom, s katerim to že vrsto let prirejava skupaj, malo prehitro odločila. Res pa je, da ne moreva pričakovati od poslovnežev prihoda na najin turnir, hkrati pa imajo ti svoje zaposlene na čakanju. Jaz si tega preprosto ne morem in nočem dovoliti,« pravi zvezdnik, ki ta teden na Bledu nadaljuje priprave na novo sezono v elitni hokejski NHL.