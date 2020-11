Zvezdnik Kmetije na lastni parceli fasal tožbo

Bojan Kermavner iz Kmetije ima v zasebnem življenju težave z zemljo, zaradi nje ga tožijo! FOTO: Dejan Javornik

Ovadba proti tožbi

Postavil je razmejitveno ograjo, da je označil zemljo, ki je v lasti njegove družine. FOTO: Dejan Javornik

Policija ga je večkrat napotila na zasebno tožbo, kar ga je razočaralo.

Poniknil je tudi pesek

Igor Pušnik je potrdil, da Kermavnerja tožijo zaradi motenja posesti. FOTO: Lmk.si

Kermavnerju so kmetijsko zemljišče spremenili v parkirišče. FOTO: Dejan Javornik

Pred dvema mesecema smo prvi poročali o težavah, s katerimi se sooča Ljubljančan, ki ga večina bralk in bralcev pozna iz resničnostnega TV-šova Kmetija. Kermavner ima (skupaj s preostalimi družinskimi dediči) težave z 2750 kvadratnih metrov veliko parcelo oziroma kmetijskim zemljiščem, na katerem je s prečnim nasipom obdano parkirišče nogometnega kluba Interblock z Ježice. Kermavner nam je ob julijskem obisku pojasnil, da gre za dobrih 200 metrov dolgo zemljišče, ki se razteza tudi na prostor za vadbo vratarjev ter zemljo za vratarskim vadbiščem, od koder so bili narejeni izkopi peska.V vmesnem času je imel Kermavner kup težav na zemljišču, ki ga je podedoval s sorodniki; ko je dal izmeriti svojo parcelo ter jo označil, se je zares začelo: "Najprej sta bila odstranjena rdeče obarvan opozorilni steber in v zemljo zabita cev, ki je označevala mejno točko zemljišča." Odločil se je, da na policiji poda ovadbo zoper predsednika Interblockater še eno osebo. Zatem je nekdo znova polomil elemente njegove razmejitvene ograje (sredi parkirišča). "Od zadnje prijave na policijo je mir, prej pa imam vtis, da se je nekdo namerno zaletaval z avtomobilom," trenutno stanje opiše Kermavner.S parkirišča se bitka seli na sodišča, kot smo predvidevali že v prejšnjem članku; presenetljivo pa je, kdo koga v resnici toži: "Interblock me toži za motenje mirne posesti, češ da kršim njihovo nemoteno parkiranje. Razmejitveno ograjo, s katero sem zaščitil svojo lastnino pred nadaljnjimi posegi, bi moral v osmih dneh odstraniti, zahteva njihova odvetniška družba," opisuje Kermavner svojo situacijo, v kateri je tožena stranka na parceli, ki je njegova last!Tožbo je potrdil tudi predsednik kluba Igor Pušnik: "Tožbo za motenje posesti smo vložili 25. avgusta, ker imamo vse dokaze, da lastniki več kot 20 let niso nasprotovali uporabi zemljišča," navaja svoj temelj za tožbo Pušnik, ki še pojasnjuje: "V skladu s stvarnopravnim zakonikom imamo pravico še naprej gospodariti z zemljiščem." To bo seveda odvisno od sodbe, ki jo bo izreklo pristojno ljubljansko sodišče čez nekaj časa, ko bodo sodni mlini premleli ježiško težavo.Po našem prejšnjem obisku je Kermavner na svoji meji postavil novo leseno razmejitveno ograjo z velikim rdečim napisom Privat, ki je bila mestoma prevrnjena in polomljena. Policija je Kermavnerja večkrat napotila na zasebno tožbo, kar ga jerazočaralo: "Ne vem več, koga naj kličem za poškodbe ograje. Ali naj kličem ribiško družino ali potapljače …" Pušnik pa pravi: "Policija po mojih informacijah nima pristojnosti, da bi kar koli reševala v zvezi s tem sporom." Pušnik ni posebej komentiral dejstva, da zemljišče ni klubsko – sicer pa je v preteklosti že opisal srž težave, češ da dediče »zanima samo prodaja parcele ali pa najemnina«.Na pristojni ljubljanski policijski upravi pojasnjujejo: "Če policisti v postopku ugotovijo, da gre za sume kaznivih dejanj, ki se preganjajo na zasebno tožbo, o tem seznanijo prijavitelja," navajas policije in dodaja: "V primeru, da v postopku ugotovimo elemente kaznivih dejanj, na pristojno tožilstvo podamo kazensko ovadbo." V zadevi glede Interblockovega parkirišča pa nam še niso mogli povedati, kako so ukrepali. Bitka se bo v vsakem primeru nadaljevala v sodnih dvoranah.Za prihajajočo bitko si je Kermavner že omislil odvetnika: "Interblock ima magistra za odvetnika, jaz pa doktorjaoziroma njegovo odvetniško pisarno." Dodaja, da je "eno podjetje, ki je delalo na zemljišču'', brez njegove privolitve izkopalo okoli 1200 kubikov peska: "Podjetje je poslalo posrednika, ki ponuja poravnavo, da jih ne razkrijem in da se izognejo težavam." Očitno so zemljišča okoli majhnega ljubljanskega nogometnega kluba dovolj privlačna za marsikoga – zaključnih računov pa ne bodo vlekli krčmarji, ampak sodniki.