Zvezdnico okradel in vrgel na cesto

Od 65.000 do 68.000 evrov gotovine, 18.000 evrov vredna moška ura custos, 35.000 evrov vredna ura rolex daytona rose gold, zapestnica z briljanti cartier love v vrednosti 40.600 evrov, zlata moška ura pierre kunz (25.000 evrov), ženski prstan cartier panther (25.000 evrov) in prstan chopars iz belega zlata (65.000 evrov). Vse to naj bi, kot trdita nekdanja hrvaška voditeljica Nikolina Ristović (prej Pišek) in njen srbski mož Vidoje Ristović, ostalo v rokah Slovenca Roka Galeta. Oziroma v luksuzni vili 4 Islands v dalmatinskem mestu Kaštel Stari, ki je v lasti Galetove življenjske sopotnice Ane Šabić.Gale, ki se na naše ...