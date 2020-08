Zvezdnico šova močno vrglo iz tira, razdejanje že prijavila policiji (FOTO)

Polom in razdejanje za dobro jutro FOTO: facebook

Da človeška zloba ne pozna meja, je udeleženka zadnje sezone šova Ljubezen po domačepred nekaj dnevi občutila na lastni koži. Na svoji konjeniški kmetiji je pridna posestnica otrpnila, ko je stopila skozi vhodna vrata in jo je namesto prvih jutranjih sončnih žarkov pred domačim pragom pričakalo pravo razdejanje. V zgolj nekaj sekundah je pred svojo hišo uzrla kopico smeti, razbite cvetlične lončke, raztreseno balkonsko cvetje, lončnice, razbite kletke, v katerih bivajo živali, njeni zajčki pa so bili zastrupljeni. V trenutku je dojela, da je njeno imetje tako razdejano, kot bi bil na delu orkanski veter. Darji se sicer svita, od kod prihaja vsa ta jeza, neuradno naj bi se nad njo znesla soseda, tega pa naj ne bi storila prvič.Darja dokazov sicer nima, je pa hudo razdejanje, ki jo je močno vrglo iz tira, že prijavila policiji. Prijatelji so jo potolažili, da ji z veseljem priskočijo na pomoč in ji pridejo pomagat pospraviti kaos pred hišo in okrog nje, ter ji svetovali, naj si na posestvu hitro omisli nadzorne kamere.