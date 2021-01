Zvezdnici nasadil roge

Oddajo si ogleda skoraj 700.000 italijanskih gledalcev.

Navdušena nad jamo, ki kljub svetovnemu slovesu ohranja živalsko pestrost, ter skladnostjo naravne in človeške arhitekture v Predjamskem gradu televizijkazdaj naš paradiž predstavlja svojim gledalcem. Oddajo so si lahko ogledali minulo soboto na kanalu LA7. »Questo è un vero paradiso! (Tole je resničen raj!),« je ob vstopu v Postojnsko jamo vzkliknila karizmatična Licia. »Njena prizadevanja, da v težkem letu, ko nas je prizadela pandemija, vendarle obišče Slovenijo, niso bila zaman. Z devetčlansko ekipo in predstavnikom Slovenske turistične organizacije (STO)nas je obiskala konec lanskega poletja,« so sporočili iz Postojnske jame.Eden – Un pianeta di salvare je oddaja o naravi in turističnih destinacijah, ki si prizadevajo za trajnost. »V prvi 45-minutni epizodi, ki so si jo lahko ogledali na programu LA7 ali na njihovi uradni spletni strani, so gledalci lahko uživali v edinstvenih posnetkih Postojnske jame in Predjamskega gradu. Oddajo, ki si jo ogleda skoraj 700.000 italijanskih gledalcev, je režiral Licijin možV Parku Postojnska jama je Licio sprejela vodja marketinga, ki je TV-zvezdi izročila kristalni kipec zmajevega mladička. »Počaščeni in hvaležni pa smo bili tudi, da je Licia Colò vtise ob obisku strnila v zlato knjigo VIP-obiskovalcev,« poudarjajo v Postojnski jami. Licia se je vsem v jami v srca vtisnila kot izjemna profesionalka, prijetna in sproščena popotnica, ki ve, kje iskati resnično naravno bogastvo. »Redko kdaj srečaš tako povezano in uigrano TV-ekipo, Licia pa nas je ob težkem delu navduševala še s svojim prijetnim smislom za humor.« Sredi snemanja v Predjamskem gradu se je pošalila pod lovsko trofejo: »Glej, Alessandro! Nasadil si mi roge!«Člani italijanske televizijske ekipe so tri dni bivali v Hotelu Jama, kjer so bili navdušeni nad gostoljubjem in vrhunsko kulinariko. »Glede na razpoloženje pa si upamo reči, da se bodo v Park Postojnska jama še vrnili. Ne nazadnje nam je Licia obljubila, da se bo ob naslednjem snidenju podala po neuhojenih poteh Postojnske jame.«