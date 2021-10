Zvezdnica šova preživela grozljiv cunami na Šrilanki

Slovenija je pred kratkim končno dočakala svojo različico priljubljenega televizijskega formata The Real Housewives. V slovenski različici šova The Real Housewives Slovenija: Vražje dame, v katerem šest znanih Slovenk, tri iz Ljubljane in tri s štajerskih koncev, odpirajo vrata slovenski javnosti in razkrivajo, kakšno je njihovo življenje v resnici, lahko gledamo tudi Špelo Kastelic. 45-letna lastnica Lia Studia za oblikovanje in pomlajevanje telesa ter obraza, ki se je v oddaji predstavila tudi kot strastna ljubiteljica hišnih ljubljenčkov, je poleg tega velika ljubiteljica potovanj in eksot...