Zvezdani Mlakar najprej vzeli oddajo, nato sledil še hujši šok

Veliko razburjenja in negodovanja so v javnosti povzročili nedavni kadrovski in organizacijski premiki na nacionalni televiziji. Ti so dosegli tudi oddajo voditeljice Zvezdane Mlakar, ki je, čeprav je njeni oddaji gledanost rasla, ostala brez nje.

Preberite še:

A kot da to ne bi bilo dovolj, je doživela še en šok. V začetku tedna se je začela nočna mora, ali ima igralka covid 19. Kot je razkrila, je bilo v igri veliko stvari: »Vse je bilo pod vprašajem, dvoinpolmesečno delo, premiera, cela mašinerija v gledališču, ki je lačna publike. Obdobje covida doživljamo kot gladovno stavko.«

A Zvezdana Mlakar ni obupala, obrnila se je vase in k sreči ni bila pozitivna na testu in je dobro.