Zvezdana Mlakar začutila, da je preveč, in ni vedela, ali naj to sploh objavi (VIDEO)

Zvezdana Mlakar na spletnih omrežjih redno objavlja komentarje aktualnega dogajanja. Tako se je v enem od zadnjih zapisov lotila vprašanja arhitekture, ki ji po njenem mnenju manjka spodobnosti.

Posnela je gradbišče na lokaciji legendarnega Šumija v Ljubljani, pri čemer težko razume, zakaj ne dojamemo, da nam morajo tudi hiše in ulice dati prostor, da vidimo sonce in oblake, in da noben denar ne more odtehtati dobrega občutka, da je tvoje mesto lepo in prijazno.