Zvezdana Mlakar: Ugotovila sem, da o seksu nimam pojma

»Ko bereš knjigo ali greš na delavnico, ti je zelo prijetno, ko kimaš in se strinjaš. To sem dolgo počela tudi sama. A v resnici največ dobiš, ko naletiš na trditev, ki ni povsem tvoja, s katero se zares ne strinjaš. Moje oddaje so bile takšne, saj so vabile k razmisleku. Od tega, da se nekdo strinja z mano in mi ploska, nimam nič. On pa tudi ne. Morda bi to lahko za nekaj trenutkov pobožalo moj ego, a kdor me pozna, tako ali tako ve, da z egom nikoli nisem imela težav,« pravi igralka in voditeljica Zvezdana Mlakar, ki je po tem, ko so njeno pogovorno oddajo ukinili, napisala knjigo s pomenljivim naslovom Pogovori, ki so mi spremenili življenje.

