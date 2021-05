Zvezdana Mlakar tarnala, na facebooku so ji povedali svoje

Znana glasbenica je Zvezdani Mlakar napisala, kaj si misli o takšnem tarnanju. FOTO: Facebook

Delo? Obiranje jagod na primer

Ob epidemiji koronavirusa so mnogi ostali brez dela v svoji panogi. Med njimi je, kot se sliši, veliko prekvalifikacij in sprememb na trgu dela. Tudi večina glasbenikov, igralcev in drugih umetnikov je brez svojega sičeršnjega dela. Pri tem se je pred dnevi na facebooku spraševalatakole: »A mi lahko kdo razloži kaj se dogaja? Odkar delam v svojem poklicu, česa podobnega nisem doživela. Ne samo, da nas je Korona onemogočila, da ne igramo, snemamo, nastopamo, zdaj se očitno onemogoča tudi delo s strani države! Zakaj? Kaj naši oblasti ni všeč? Zakaj ne podpre filma? Saj, mi nismo tu, zaradi ministrstva, niti zaradi vlade, pač pa smo tukaj izključno zaradi ljudi! Ustvarjalci služimo ljudem, kreativni smo za ljudi, vsak izmed nas prispeva za kulturo! Kje je torej problem ? Država in njeni aparati so tukaj samo zato, da uredijo, da se ta krog vrti! Na tem področju politika nima kaj iskati! Amen!«​Na njen zapis so se odzvali številni, nekateri med njimi precej kritično, v smislu, najlepše je čakati na državni denar. Sedeti križem rok. Eden od zapisov takole: »Gospa Zvezdana, z možem imava podjetje, naju država nikoli ni financirala, naju še vedno ne in dvomim, da naju bo kdaj. Sama trdo služiva svoj denar in ne jamrava. Niti novčeva, da naju kdo financira, ker sva ponosna na to kar sva ustvarila z lastnim delom. Vložite svoje delo, svoj trud in zaslužite sami svoj denar. Če ste tu za ljudi, se znajdite in se predstavite ljudem. Če pokažete kvaliteto boste z lahkoto služili.«Drugi pa: »In ko delavci ostanejo brez službe kot viški ali zaradi reorganizacije podjetja, se nihče ne sprašuje, kako bodo preživeli, še najmanj kulturniki. Iščejo drugo delo, ne glede kaj bodo delali. Torej ga.Zvezdana, poiščite si delo, četudi ni kultura. Mogoče v tem času kje potrebujejo delavce za obiranje jagod.«Odzvala se je tudi glasbenica, sicer žena člana skupine Modrijani in med drugim zapisala: »Spoštujemo zelo vaše delo, vendar ste verjetno tudi malo razvajeni in pričakujete marsikatero pomoč, nam ustvarjalcem, ki delujemo kot samostojni podjetniki, pa je popolnoma logično, da se znajdemo sami.«