Zvezdana Mlakar s šokantno izpovedjo: »Čisto blizu smo bili trenutku, ki bi bil lahko moj zadnji«

Zvezdano Mlakar Slovenci zelo dobro poznamo kot igralko, voditeljico, avtorico, pa tudi kot žensko, ki zna s svojo neposrednostjo in človeško toplino nagovoriti vsakogar. V gledališču in na televiziji je ustvarila vrsto nepozabnih vlog, s svojimi pogovornimi oddajami pa je odpirala teme, ki se jih drugi niso drznili. Že dolgo velja za eno najbolj prepoznavnih slovenskih ustvarjalk, ki združuje umetnost, srčnost in življenjsko iskrenost.

Tokrat je s sledilci delila zapis, ki je mnoge šokiral in ganil. Na družbenih omrežjih je priznala, da se je pred kratkim znašla v položaju, ki bi se lahko končal tragično: »Hja, tako je to, zdaj SI, zdaj te NI! Pozabljamo, ampak čisto blizu smo bili trenutku, ki bi bil lahko moj zadnji. Zato, fu*k off, pomembno je, da se imamo radi in, da smo fajn! Haha, pa ne naprej govorit,« je zapisala ter dodala nekaj čustvenih emodžijev.

V kratkem, a močnem zapisu je izrazila tisto, kar sama pogosto poudarja tudi v javnih nastopih – življenje je nepredvidljivo, minljivo in krhko. Prav zato je po njenem mnenju toliko bolj pomembno, da znamo ceniti trenutke, ljudi okoli sebe in iskreno povezanost.

S komentarji so se javili številni znani, ki so ji poslali lepe želje, med njimi Tina Gaber, ki je zapisala: »Vse dobro, draga Zvezdana … Upam, da ni prehudo in da se čim prej pojaviš nazaj v vsej svoji moči«, in Nika Kovač s preprostim sporočilom: »Radi te imamo.«

Spomnila na minljivost in pomen ljubezni

Natančnih podrobnosti, kaj se je zgodilo, ni razkrila, a njen zapis jasno nakazuje, da je doživela preizkušnjo, ki jo je zaznamovala. Kot je zapisala: »Tudi mene je presenetilo.«

Zvezdana je znana po tem, da nikoli ne skriva svojih občutkov in jih pogosto deli z javnostjo. S tem ne odpira le osebnih tem, ampak ljudi spodbuja k razmisleku o njihovem lastnem življenju. Tokratno sporočilo je še posebej močno – opozorilo, da lahko življenje v trenutku obrne smer in da je zato prav zdaj čas, da pokažemo, koliko nam pomenijo bližnji.

Preberite še: