PRESENETILO JO JE

Zvezdana Mlakar s šokantno izpovedjo: »Čisto blizu smo bili trenutku, ki bi bil lahko moj zadnji«

Igralka je delila s sledilci zapis.
Fotografija: Igralska ikona je pristala v bolnišnici. FOTO: Zajem Zaslona Instagram
Odpri galerijo
Igralska ikona je pristala v bolnišnici. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

N. P.
06.09.2025 ob 11:08
N. P.
06.09.2025 ob 11:08

Zvezdano Mlakar Slovenci zelo dobro poznamo kot igralko, voditeljico, avtorico, pa tudi kot žensko, ki zna s svojo neposrednostjo in človeško toplino nagovoriti vsakogar. V gledališču in na televiziji je ustvarila vrsto nepozabnih vlog, s svojimi pogovornimi oddajami pa je odpirala teme, ki se jih drugi niso drznili. Že dolgo velja za eno najbolj prepoznavnih slovenskih ustvarjalk, ki združuje umetnost, srčnost in življenjsko iskrenost.

Tokrat je s sledilci delila zapis, ki je mnoge šokiral in ganil. Na družbenih omrežjih je priznala, da se je pred kratkim znašla v položaju, ki bi se lahko končal tragično: »Hja, tako je to, zdaj SI, zdaj te NI! Pozabljamo, ampak čisto blizu smo bili trenutku, ki bi bil lahko moj zadnji. Zato, fu*k off, pomembno je, da se imamo radi in, da smo fajn! Haha, pa ne naprej govorit,« je zapisala ter dodala nekaj čustvenih emodžijev.

V kratkem, a močnem zapisu je izrazila tisto, kar sama pogosto poudarja tudi v javnih nastopih – življenje je nepredvidljivo, minljivo in krhko. Prav zato je po njenem mnenju toliko bolj pomembno, da znamo ceniti trenutke, ljudi okoli sebe in iskreno povezanost.

S komentarji so se javili številni znani, ki so ji poslali lepe želje, med njimi Tina Gaber, ki je zapisala: »Vse dobro, draga Zvezdana … Upam, da ni prehudo in da se čim prej pojaviš nazaj v vsej svoji moči«, in Nika Kovač s preprostim sporočilom: »Radi te imamo.«

Spomnila na minljivost in pomen ljubezni

Natančnih podrobnosti, kaj se je zgodilo, ni razkrila, a njen zapis jasno nakazuje, da je doživela preizkušnjo, ki jo je zaznamovala. Kot je zapisala: »Tudi mene je presenetilo.«

Zvezdana je znana po tem, da nikoli ne skriva svojih občutkov in jih pogosto deli z javnostjo. S tem ne odpira le osebnih tem, ampak ljudi spodbuja k razmisleku o njihovem lastnem življenju. Tokratno sporočilo je še posebej močno – opozorilo, da lahko življenje v trenutku obrne smer in da je zato prav zdaj čas, da pokažemo, koliko nam pomenijo bližnji.

Preberite še:

image_alt
»Moj mož je besen, pravi, naj spakiram, če ne, nas bo vse pobil« (Suzy)

image_alt
Zvezdanina modrost: Najlažje na svetu je gojiti jezo in sovraštvo do drugih (Suzy)

image_alt
Zvezdanina modrost: V nobenem primeru ne izsiljuj (Suzy)

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Zvezdana Mlakar igralka zapis sporočila igralstvo

Priporočamo

Zvezdana Mlakar s šokantno izpovedjo: »Čisto blizu smo bili trenutku, ki bi bil lahko moj zadnji«
Tina Gaber in Robert Golob: ljubezen oznanila vsem na očeh, potrdila jo bosta v tajnosti (FOTO)
Premium
Spolno nasilje, droge in grožnje: »Pil bom tvojo kri kot vino«
Photo
Brutalna akcija policije pretresla Novi Sad: »Držijo nas kot talce!« (FOTO, VIDEO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo Photo

Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

Komentarji:

Priporočamo

Zvezdana Mlakar s šokantno izpovedjo: »Čisto blizu smo bili trenutku, ki bi bil lahko moj zadnji«
Tina Gaber in Robert Golob: ljubezen oznanila vsem na očeh, potrdila jo bosta v tajnosti (FOTO)
Premium
Spolno nasilje, droge in grožnje: »Pil bom tvojo kri kot vino«
Photo
Brutalna akcija policije pretresla Novi Sad: »Držijo nas kot talce!« (FOTO, VIDEO)

Izbrano za vas

 
Promo Photo

Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

Predstavitvene informacije

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo Photo

Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.