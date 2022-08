Bolečina Zvezdane Mlakar: Niti vedela nisem kdaj sem zdrsnila v depresijo (VIDEO)

Igralka Zvezdana Mlakar je nedavno svojim sledilcem razkrila, kako hude čase je preživljala. Tako je razkrila, da je bila na tleh in je zdrsnila v depresijo. »Nabirale so se kile, samo obveznosti so me držale pokonci,« je zapisala. A nato je začela, kot pravi, z inventuro svojega življenja, se posvetila jogi in zdaj je spet v formi.

Njen zapis objavljamo v celoti:

»Spet sem v formi, ljubim morje in divje plaže, veter v laseh…

Oddala sem pisanje za knjigo, Rok ( Rok Smolej ) je dodal svoj prispevek in zajokala sem od sreče.,« je pričela z zapisom na Instagram računu, nato pa nadaljevala: »Pred 2 letoma in pol sem bila na tleh, niti vedela nisem kdaj sem zdrsnila v depresijo. En dan sem se znašla na kavču, nisem se mogla premakniti in nisem vedela za kaj naj še sploh živim. Nabirale so se kile, samo obveznosti so me držale pokonci. Izjemna izkušnja!

Lani poleti sem ozavestila in v samoti same sebe začela z veliko inventuro svojega življenja.

Našla sem Kundalini jogo, ki je pognala energijo skozme in dobre prijatelje, ki so z mano delili moja iskanja ven iz vseh mojih življenskih vzorcev.

Odprla sem se energijskemu zdravljenju, brala kot obsedena, pisala, se pogovarjala.

Vse se da, če so želje dovolj močne. Želje so šepet duše.

Samo za odhod čez, želje niso dovolj. Tudi to vprašanje me je doletelo, zdaj.

To je življenje«