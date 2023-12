Zvezdana Mlakar po težki izkušnji: Grejemo se z malo pečko

Pisali smo o težki izkušnji igralke in voditeljice Zvezdane Mlakar, ki je pred dnevi doletela njeno družino. V kurilnici družinske hiše je zagorela kombinirana peč, ogenj jim je uničil kletne prostore, cela je ostala le ena slika. Z najbližjimi se je lotila pospravljanja in v zapisu na instagramu delila svoja najgloblja razmišljanja in dodala, da bi se zahvalila vsem sosedom in prijateljem za pomoč.

Zapisala je, da kriminalisti še danes ne znajo točno razložiti vzroka požara. In ker se je prižgalo nekje okoli plinske napeljave, so se odločili, da se poslovijo od plina. Imajo sicer kombinirano peč na plin in drva. »Grejemo se z malo pečko na drva v dnevni sobi, upali smo, da ne bo pritisnil hud mraz. Pa je, pa še sneg po vrhu. Vem, ni se mi zgodila naravna nesreča, zavedam se tega, smo pa naše 'naprave' in dimnike redno vzdrževali. Le kurilnica ni bila prazna, baje, da redkokje je. Peč na drva je celo stala cela, skurilo je elektroniko, mislim, da je tu igrala veliko vlogo tudi kvaliteta peči,« je zapisala.

Pravi, da je klet zgorela, samo ena slika v njej ni. FOTO: Osebni Arhiv Zvezdane Mlakar

Pravi, da se zdaj zaveda, da ljudje, ki doživijo nesrečo, potrebujejo tudi psihično podporo. »V bistvu je človeka, ko se zgodi nesreča, neskončno strah, najprej, da bo ostal brez strehe nad glavo. Strah, da ne bo zmogel vseh pritiskov in strašljivih scenarijev, ki se odvijajo v glavi. Ne moreš odgnati občutka, da te situacija davi, drži za vrat, na vsakem koraku naletiš na ovire. Mislim, zdaj vem, da ljudje, ki doživijo nesrečo, potrebujejo tudi psihično podporo, imunski sistem pade, z voljo se držiš pokonci. Ne gre samo s praznimi besedami,« pravi.

Do nesreče je prišlo v soboto pred dobrim tednom, ko je zagorelo v kurilnici. Pravi, da poleg vsega strahu občuti tudi sram. »Sram te je nemoči. Tak majcen slovenski sram, da še ni dovolj hudo, da bi lahko to celo ponižno skril pred drugimi in sam nosil vse to breme.«

Iz hiše zdaj pridno čistijo in mečejo stran odvečne stvari. »Moji fantje so pridni, večino najhujšega so že sami sanirali. Prilagajanje, spuščanje, metanje stran vsega, kar je bilo že leta odveč, vse se dogaja, jaz pa samo vem, da vse mine. Hvala vsem za dobre misli, tudi one zdravijo in krepijo!,« se je vsem zahvalila za pomoč.