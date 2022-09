Zvezdana Mlakar na objavo ob smrti Raca dobila komentar, ob katerem jo je zazeblo v srcu

Zvezdano Mlakar je grdi komentar enega od njenih sledilcev na facebooku spodbudil, da se je razpisala o tem, zakaj človek sploh napiše tako surov komentar, kako si je sama utirala pot med zvezde, spregovorila pa je tudi o svojem odnosu do spletnih omrežij. »Poglejte dobro, kako vas gledam. To sem jaz, živa oseba, ena izmed vas. Na svojo objavo ob Racevi smrti sem dobila komentar, ob katerem me je zazeblo v srcu. 'Kaj, si mislila, da bo živel 150 let?' in neke nebuloze, da si dvigujem gledanost zaradi njega, da sploh nisem v resnici žalostna,« piše Zvezdana. »Zakaj človek sploh napiše tako surov komentar? A to je tista posvečena svoboda govora, ko spremeniš drugega v kanto za smeti? A ga moti, ker sem 'slavna'? Da razčistimo enkrat za vselej.«

