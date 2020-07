Zvezdana Mlakar brutalno iskrena: O umivanju obraza z urinom in botoksu (VIDEO)

Vedno iskrena in zabavna igralka in voditeljica Zvezdana Mlakar jo je mahnila na potep z novinarko Leo Mederal Gams in pogovor je nanesel tudi na lepotne ideale. Zvezdana je pred leti, v okviru oddaje Dobro jutro preizkušala različne terapije, ki so povezane z ayurvedo.

​Spregovorila o znanju, ki ga je pridobila in voditeljici razložila, da je to v nekaterih skupnostih popolnoma normalni in da ženske umivajo obraz z urinom za lepšo in bolj gladko kožo.



Priznala je tudi, da si nikoli nebi vbrizgala botoksa, vendar tega ne obsoja, saj verjame da vsak človek na svoj način spopada s staranjem. V pogovoru brez dlake na jeziku je povedala, da je vedno iskrena in da ne bo nikoli všeč vsem ljudem. Razkrila je še kar nekaj zelo osebnih informacij.