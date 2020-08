Župnik Martin se v Grosupljem še ne upa šaliti

Daljši intervju z Martinom Golobom pa preberite v tiskani izdaji Nedeljskih novic.

Najbolj znani slovenski župnikje avgusta začel službovati v Grosupljem. Kot je slišati, so tamkajšnji farani navdušeni, že prvo nedeljo naj bi se obisk močno povečal. A Martin, ki je zelo dobro znan po tem, da je pred farani sproščen in da šale stresa iz rokava, na prvo nedeljo še ni bil tako sproščen, kot smo ga vajeni. V pogovoru z, upravljavcem strani Klepet Grosuplje, je razkril, da se še privaja na novo življenje in še tipa teren.»Prvi občutki so zelo lepi. Padel sem v tukajšnje življenje in želim plavati. Imam prijeten občutek,« je dejal Martin in dodal, da je njegovo vodilo to, da poskuša biti dober človek in dobro sodelovati z vsakim. Še pred prihodom v Grosuplje je Martin faranom in občanom poslal pozdravno pismo.Priznal je, da je pri prvi maši čutil malo treme. »Zanimalo me je, kaj si bodo mislili. Ne upam se še čisto sprostiti. V Bohinju me že poznajo in so bili vajeni, da se pohecam. Malo se še spoznavam, držim še neki nivo in mejo. Všeč mi je bilo, da je prišlo veliko ljudi,« je povedal.Dodal je še, da ne želi biti poznan kot najslavnejši župnik v Sloveniji. »Želim biti to, kar sem, župnik Martin, ki želi biti dostopen za vse. Ne maram, da bi mi to stopilo v glavo.«Martin je v pogovoru še razkril, da še vedno išče kuharico oziroma gospo, ki bi njemu in njegovim pomočnikom pomagala v župnišču.Dejal je še, da noče biti uradnik z nekimi uradnimi urami, izvršitelj. Želi biti občan, duhovni oče in nekdo, na katerega se lahko vsak obrne.