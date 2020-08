Župnik Martin mežika faranom

Z dekretom št. 619/20 sem bil imenovan za župnika župnije sv. Mihaela v Grosupljem in župnije Lipoglav.

»Kot vam je znano, sem bil z dekretom Nadškofijskega ordinariata v Ljubljani z dne 15. 6. 2020, št. 619/20, imenovan za župnika župnije sv. Mihaela v Grosupljem in župnije Lipoglav,« je ob selitvi v Grosuplje faranom zapisal, najbolj priljubljeni slovenski duhovnik, ki je med karanteno zaradi koronavirusa zaslovel z domiselnim bogoslužjem in ga z uporabo digitalne tehnologije iz cerkve prenašal v domove po župniji in širše, na začetku pisma, ki so ga prejela gospodinjstva grosupeljske občine.Svoje načrte je Grosupeljčanom ponazoril kar z anekdoto iz življenja papeža., ki je ob obisku Kube na novinarsko vprašanje, kaj si misli o voditelju Kube, odgovoril, da Fidel ni hudič in da papež ni angel in da sta oba samo človeka. Grosupeljčanom je še malce popihal na dušo, češ da je v tem kratkem času od nastopa že spoznal, v kako lepo urejen kraj je prišel.»Ko sem se v teh dneh nekajkrat peljal skozi vašo župnijo, sem bil pozoren na lepe hiše in fasade, okrašene s cvetjem, in urejena gospodarstva. Vse to je lepo spričevalo vaše pridnosti, podjetnosti, delavnosti in tudi kulture. Moja iskrena želja je, da za lepimi fasadami hiš in trdnih gospodarstev živijo tudi srečni in zadovoljni ljudje,« je še zapisal župnik Martin, zaradi katerega je tamkajšnja cerkev že postala pretesna.O tem, zakaj je »prepovedal« rokovanje in faranom priporočil mežikanje, pišemo v tiskani izdaji Nedeljskih novic.