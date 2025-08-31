ŽUPNIJA

Župnik Martin Golob pokazal svojo bivšo: »Tamle dol je, kar sama« (VIDEO

Župnik Martin Golob zdaj že nekaj časa mašuje v Grosuplju, pred časom pa je v Bohinju.
Fotografija: Martin Golob FOTO: Jože Suhadolnik
Martin Golob FOTO: Jože Suhadolnik

Župnik Martin Golob zdaj že nekaj časa mašuje v Grosuplju. Ni pa bilo vedno tako. Pred časom je namreč v župniji Srednja vas v Bohinju. V zvezi s to župnijo pa se je danes na družbenem omrežju Instagram pošalil.

»Ej živjo, ej, a ti pokažem mojo bivšo. Tamle dol je, kar sama,« je v videu povedal priljubljeni župnik in vanj dodal tudi dva kadra, na katerih je videti otožen.  A z bivšo ni mislil na bivšo dekle.

V zapisu, ki ga je dodal v objavo, je nato razkril, na kaj je mislil »Govorim o bivši župniji Srednja vas v Bohinju. Da ne bo kdo kaj mislil,« je zapisal.

Martin Golob sicer še zdaleč ni edini v njegovi družini, ki je duhovnik. Na duhovniško pot se je podal na primer njegov brat Matija. Kot je pred časom poročal portal demokracija.si, pa sta duhovnika postala tudi bratranec Janez Pavel Šuštar in stric Alojzij Golob, poleg tega je iz njegove družine tudi škof Franc Šuštar.

