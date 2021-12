Župnik Martin bi poročil geje in lezbijke: »Jezus je prišel za vse, ne samo za popolne«

Martin Golob je postal širše prepoznaven med prvim lockdownom lani spomladi, ko je začel prenašati maše na družbenih omrežjih. Vzrok za snemanje maš je bil, da mu Bohinjci ne bi verjeli, da sem imel mašo, ki so jo plačali, zato sem jo objavil na Facebooku, se je pošalil.

Že pred tem je objavljal vloge (videe na omrežjih), kjer je za župnike nenavadno sproščeno in s smislom za humor posrbel za svojo priljubljenost, ki jo po njegovem mnenju uporablja za svoj prvotni namen – iskanje Boga. Župnik se je tokrat preizkusil še kot gost voditelja Uroša Slaka na komercialni televiziji Pop TV.

Z nasmehom na obrazu je odgovarjal tudi na provokativna vprašanja voditelja. Pravi, da ga nadrejeni v Rimskokatoliški cerkvi nikoli niso poskušali ustaviti pri njegovem početju, ki je za okostenelo inštitucijo precej nepričakovano: »Bolj se kaže neka očetovska vloga, izražajo skrb, ali ohranjam neko dostojanstvo, ali me ne bo to odpeljalo predaleč, izrazili so strah na začetku ... niso pa šli na nož ali mi tega prepovedali.«

Župnik pravi, da je s popularnostjo je tako kot z lepoto – počasi mine. »Popularnost je predvsem odgovornost, ker nagovarjaš in navdihuješ množico. Vsak župnik je v domačem kraju kar popularen, se mi zdi. Jaz samo isto stvar počnem še na družabnih omrežjih, da sem tako popularen, pa je božje delo,« je razložil.

Uvedel je tudi nekatere nove prakse bogoslužja, kot so drive in žegnanje jedi pred veliko nočjo in drive in Miklavževanje. Jeseni pa je poskrbel za množico motoristov, ki so obkolili grosupeljsko cerkev. Imel je namreč mašo in blagoslov za vse motoriste. O tem je v oddaji povedal tole: »500 motorjev okoli cerkve, to je bobnelo ... čist črna cerkev je bila tega usnja, pa smo tako lepo molili.«

Poročil bi tudi dva moška, če bi birokracija in Cerkev to dovoljevala

Župnik Martin ni moderen samo v svojih metodah, ampak tudi razmišljanjih. Če bi bilo odvisno samo od njega, bi istospolne pare poročal. »Poznam veliko gejev in v vsakem vidim najprej človeka. Vem za mnoge stiske, ki jih doživljajo ljudje, ki jih privlači isti spol. Jezus je za vse prišel, ni prišel samo za popolne. Mislim, da je prav, da vedo, da so dobrodošli v cerkvi, da jih sprejemamo take, kot so in da jih ne obsojamo, če so se taki rodili, kakršni so se. Se zelo strinjam s papežem, ki je rekel, kdo sem jaz, da bom sodil.«

Politiki se mi včasih zasmilijo, mislim, da moramo za njih moliti

»Občudujem jih, da delajo, kar delajo in da imajo tako trdo kožo, pravi župnik, ki obenem poudarja, da spoštuje, da je Cerkev ločena od države. Martin redno hodi na volitve, ampak ne pove, koga voli. Prepričan je, da vsaka stranka nekaj dobrega prinese in da so vsaki stranki tudi verni ljudje. Če enega voliš, to ne pomeni nujno, da drugega ne maraš, poudarja. Levica je na primer poskrbela, da smo v nedeljah lahko vsi doma in da je nedelja praznik. Pravi, da premalo spremlja politiko in ne pozna ozadja, da bi lahko kogarkoli kritiziral.

Celibat je zelo zdrav in prav

Župni je v oddaji iskreno priznal, da se je že zaljubil in da kot vsakemu drugemu pridejo na pot tudi skušnjave: »Potem pa je pomembna odločitev, kaj bom s to skušnjavo naredil, ali bom podlegel ... zaljubil sem se v semenišču ... hvala Bogu, da sem bil tako moder, da sem komu povedal ... V bistvu vidiš, da si normalen, če se zaljubiš. Potem se odločiš, ali boš pustil duhovništvo ali pa boš sprejel odločitev, da ženske ne osvajaš.« Pravi, da je celibat zelo zdrav in prav.

Ne čudim se izbruhom zaradi zlorab

Zelo narobe je, da so zlorabe v Cerkvi pometali pod preprogo, je prepričan župnik Martin. »To je treba reševati in čistiti. Spolne zlorabe so zločin, ko nekdo zaradi svojega užitka poseže v intimo ranljivega in nedolžnega otroka. To se ne sme ponavljati. Duhovnikom se še malo zaupa, ljudje nas imajo radi. Da taka oseba najglobje prizadane in da se potem še dela, da ni nič, je zelo boleče. Ne čudim se izbruhom potem zaradi tega.«