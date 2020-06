Župnik iz Bohinja odkrito: Goljufal sem

Bohinjski župnikje s svojimi vlogi postal prava zvezda, kar se je še potrdilo med epidemijo zaradi novega koronavirusa, ko si je prenose njegovih maš na spletu vsak dan ogledalo več tisoč Slovencev. Vernike in tudi neverne navdušuje s svojo simpatičnostjo in iskrenostjo. Da je pripravljen priznati tudi kakšen svoj greh, ki bi sicer ostal skrit, je dokazal, ko je med opisom svoje kolesarske poti priznal, da je goljufal.Preberite tudi:Lepo predpraznično vreme je Martin izkoristil za kolesarjenje. S kolesom je poskrbel za sovje fizično zdravje, pa tudi ogledal si je lepe dele naše države. Bohinj, Bled, Jesenice, Kranjska Gora, Vršič, dolina Trenta, Bovec, Kobarid, Tolmin, Most na Soči in z vlakom v Bohinj – tako je opisal svojo kolesarsko pot. »Mislim da mi ni treba poudarjati, kako lepa je naša Slovenija,« je ob tem zapisal.Naj je še tako lepa, pot je bila očitno tudi naporna. »Pa malo sem goljufal. Od Bleda do Jesenic sem se s kolesom peljal na kaminu Robija,« je priznal župnik, ki pa mu manjše goljufije gotovo nihče ne zameri.