Župan David Klobasa sanjal o TriLoGiji, pohvalil ga je Plestenjak (FOTO)

Eden najprodornejših mladih županov David Klobasa v svoji butični občini v osrčju Slovenskih goric premika meje. S sorazmerno nizkim proračunom izvaja projekte, ki bi mu jih lahko zavidala večja mesta, kaj šele občine v bližnji okolici.

Konec poletnih počitnic pred tremi leti si je omislil TriLoGijo, o kateri je, kot pravi, sanjal. »Tako, kot je postavljena, s točno takšnim imenom, takšno sem jo sanjal. Velik oder, luči, šov in kakovost. Vse to je mogoče tudi v tako majhni občini, kot je Sveta Trojica,« iskreno pove in opiše enega svojih glavnih dogodkov ob jezeru. Tokrat je organizatorjem vendarle uspelo izpeljati dogodek brez dežja in covida-19. Mladi župan pravi, da bo odslej z novo in svežo ekipo, ki jo je konec minulega tedna predstavil Janu Plestenjaku, Vladu Kreslinu in skupini Dan D, vse še lažje.

Nekdanja poslanka Lidija Divjak Mirnik se je med tehniki odlično počutila.

Priljubljeni mladi pevec Žan Serčič je igral na domačem terenu, v njegovem nastopu je užival tudi oče Franc.