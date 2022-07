Zoran Predin in Barbara Lapajne Predin: izklopila sta se in telefon uporabljala le kot fotoaparat

Slovenski glasbeno-igralski par Zoran in Barbara Lapajne Predin se bliža okrogli obletnici poroke – 30 let. Ko si Zoran zaradi nastopov lahko vzame čas, rada skupaj kam odpotujeta. Tokrat sta se udeležila poroke prijateljev v Dubrovniku, s katerimi sta sedaj na skupnem poročnem potovanju. Pa ne samo to, obiskala sta tudi otok Lastovo.

Dubrovnik je poln prijetnih lokalov.

»Leta 2017 je Zoran nastopil z Lačnim Franzem na otoku Lastovo. Otok in njegovi prebivalci so ga očarali. Zato sva letos skupaj odšla na raziskovanje tega neokrnjenega raja. Novi prijatelji so nama odkrili čudovite točke arhipelaga. Čisto morje, nebetonirana obala in hladna senca borov so vse, kar človek potrebuje na dopustu. Telefon je bil samo v funkciji fotoaparata, delo in načrti pa so ostali doma. Obiskala sva najstarejši svetilnik na Jadranu, zgrajen 1839, z imenom Struga. Pogled s svetilnika nudi razgled do otoka Palagruža, ki je najbolj osamljeni otok Jadrana. Ko pade noč, se nad obiskovalci odpre zvezdno nebo, ki jemlje sapo. In če imaš srečo, vidiš utrinek, ki ga domačini imenujejo solze svetega Lovrenca (suze svetog Lovre). Imela sva srečo in sva ga videla,« je Barbara navdušeno opisala redki utrinek, ob katerem sta si zaželela vsak svojo željo.