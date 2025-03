Zobozdravstvo s poudarkom na estetiki: nova ordinacija v Mariboru

V središču Maribora oziroma v poslovnem centru City sta odprla Benko&Knehtl – Center za estetsko zobozdravstvo, s tem poslom pa se ukvarjata že več kot dvanajst let. »Iskala sva primerne prostore, ki bodo dovolj svetli, novi, lepi in predvsem blizu ljudi,« pravita ​Mihaela Benko in Darjan Knehtl.

»Center ponuja vse zobozdravstvene storitve, velik poudarek pa namenja estetskemu zobozdravstvu. Pri nas ponujamo vse od zobnih vsadkov, zobnih prevlek, estetskih lusk do nevidnega zobnega aparata. Vse za to, da bi lahko paciente oskrbeli celostno in z najvišjimi strokovnimi standardi.« Delo v javni zdravstveni ambulanti ju je omejevalo, pacientom sta predvsem želela ponuditi več. Izobraževala sta se tudi v tujini.

»Ko sem bil mlajši, me je privlačila zobna kirurgija, pozneje protetika in zdaj ortodontija. Vse to se seveda dogaja sočasno, vzporedno, a šele kasneje uvidiš, da si lahko prvak le v posamični disciplini,« malce v šali, precej pa tudi zares pravi Knehtl.