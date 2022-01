Žnidaršičeva prekinila molk, danes znana njena usoda

Zadnja Tarča, v kateri so gostili državnega sekretarja na ministrstvu za notranje zadeve Franca Kanglerja, je minuli teden dvignila nemalo prahu. Nekateri po vsem pokazanem in slišanem v prenosu zagovarjajo Kanglerja, drugi pa se sprašujejo, kako je mogoče, da ima še vedno tako funkcijo.

Olja na ogenj je prilila objava nedavno imenovanega člana programskega sveta RTV Slovenija Vaneta Gošnika, da so voditeljico Tarče Eriko Žnidaršič kmalu po oddaji suspendirali in da poteka postopek prekinitev delovnega razmerja iz krivdnih razlogov.

Z nacionalke so pozneje sporočili, da zapisane besede o suspenzu ne držijo, odločitev o prestavitvi oddaje, ki je navadno ob četrtkih in je ta teden ne bo, pa da je bila sprejeta že prej. Žnidaršičeva je v torek končno prekinila molk in na facebooku objavila, da Tarča danes bo, le da ne ob standardnem terminu in na standardnem kanalu. Komisija za informativne programe RTV Slovenija, ki ji predseduje Leon Oblak, je namreč sklicala izredno sejo, na kateri bodo razpravljali o oddaji, pa ne kateri koli, temveč o tisti, v kateri so gostili Kanglerja. Voditeljica je dodala: »Mi nismo vabljeni.«

S sklica seje, ki ga je javno objavila, je razvidno, da so vabilo prejeli člani komisije, varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev, generalni direktor RTV Slovenija, v. d. direktorja TV Slovenija, v. d. odgovorne urednice informativnega programa TV Slovenija in strokovna direktorica za tržne dejavnosti in programske vsebine.

Na nacionalki se šušlja, da naj bi bila njena usoda znana že danes, njeni kolegi in številni gledalci pa upajo, da jo bodo lahko kmalu spet gledali na malih zaslonih. Sindikat novinarjev TV Slovenija in Aktiv novinarjev IP TV Slovenija sta ob tem sporočila, da protestirata zaradi sklica izredne seje. Od komisije pričakujejo javno obsodbo napadov na uredniško in novinarsko avtonomijo.