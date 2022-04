Znate pravilno odgovoriti na vprašanje za 2500 evrov pri Milijonarju? (FOTO)

V tokratnih oddajah Milijonarja lahko spremljamo znane Slovence, ki skušajo v parih zbrati čim več sredstev za Ukrajino. Na vroči stol so med drugim sedli Challe Salle in Špela Rogelj ter Dejan Krajnc in Ana Žontar Kristanc. Vsi so zbrali 1000 evrov in do 10. vprašanja uporabili vse tri zasilne izhode in z igro končali. Bi vi znali odgovoriti na 10. vprašanje za 2500 evrov?

Dejan in Ana sta prvo pomoč porabila pri petem vprašanju za 300 evrov. Vprašanje se je glasilo, kje so potekale poletne olimpijske igre 2016. Drugo zasilni izhod sta uporabila pri šestem vprašanju za 400 evrov: katera oseba iz Zvezdnih stez je izgovarjala nepozabne besede 'live long and prosper'? Pri 10. vprašanju pa ju ni mogel rešiti niti klic v sili, saj nihče ni znal odgovoriti na vprašanje, katerega leta so štirje srčni možje prvič stopili na Triglav.

Za pomoč Ukrajini sta 1000 evrov zbrala Špela Rogelj in Challe Salle. FOTO: Zaslonski posnetek

Challe Salle in Špela sta se zaustavila prav tako pri 10. vprašanju, ko nista znala odgovoriti na vprašanje, lopar katere znamke uporablja Roger Federer.

V prvi oddaji sta moči za dober namen združila Alenka Dovžan in Tomi Meglič. FOTO: Zaslonski posnetek

Tomi Meglič in Alenka Dolžan sta pravilno sta odgovorila na 10 vprašanj in zbrala 2.500 evrov. Na 11. vprašanje, katera država je bila pod britanskim protektoratom znana kot Basutoland, nista znala odgovoriti, prav tako pa jima ni več ostal noben zasilni izhod. Poznate odgovor?