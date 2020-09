Znano vlogerko okradli v Italiji

Mlada slovenska vlogerka živi v Londonu.

Nesreča in tatovi nikoli ne počivajo, kar je pred kratkim na lastni koži izkusila dvaindvajsetletna, ena najbolj priljubljenih ustvarjalk na youtubu in instagramu. Ta se je namreč pred dnevi s fantommudila v Benetkah, kjer pa ju je na parkirišču čakalo neprijetno presenečenje. Neznanci so namreč vdrli v njun avtomobil, ki sta ga imela parkiranega v bližini središča mesta, kjer sta se potepala, in v le nekaj minutah so ga izpraznili in jo popihali z vsem, kar jima je bilo ljubo.»Ukradli so nama štiri kovčke, tri prenosnike, dva električna skiroja, telefon, ogromno denarja, dva diska s pomembnimi podatki, praktično vse. Najpomembnejše in najdražje stvari, ki jih imava,« je razkrila Kaja, ki je svoje spletne prijatelje pozvala, naj ji pomagajo s kakšnim nasvetom, saj jima menda italijanska policija ni želela, saj da naj bi v njun avtomobil vdrli člani bolgarske aliromunske kriminalne združbe, s katero pa ne želijo imeti opravka. Njuna stiska je še toliko večja, saj morata zadevo reševati na daljavo. Poleti je namreč Kaja obiskala rodno Slovenijo, in sicer po več mesecih, živi pa v Londonu. Kaja zdaj vse, ki bi imeli morebitne izkušnje, prosi, ali ji lahko kakor koli pomagajo oziroma ji svetujejo.