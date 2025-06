Znano slovensko zdravnico prijavili na CSD: Žalostna sem, da ste ljudje tako zlobni

Zdravnica Ana Debevc Prašnikar, ki je izredno priljubljena tudi na instagramu, je sledilcem pretresena razkrila, da jo je nekdo prijavil na center za socialno delo, in sicer zaradi domnevnega zanemarjanja otrok.

Kot pravi zdravnica, je v ponedeljek dobila pošto iz CSD, saj so dobili anonimno prijavo, da naj bi zanemarjala svoje otroke. Prijavitelj/ica trdi, da sta otroka podhranjena, zato ker ju hrani samo z zdravo hrano. Posledično naj bi se na rojstnodnevnih zabavah basala s pico in sladkarijami – kar po besedah Debevc Prašnikarjeve sicer počne večina otrok.

Ana Debevc Prašnikar je sledilcem zaupala, kaj se ji je zgodilo. FOTO: Instagram

A to očitno še ni bilo vse. »Menda sem ju tako naveličana, da se nič z njima ne ukvarjam,« je še vsebino anonimne prijave povzela zdravnica in dodala, da je najhujše dejstvo, da je to verjetno prijavil nekdo z njenega kraja, ki ji prav tako sledi na družbenih omrežjih.

Kot je še razkrila Debevc Prašnikarjeva, jo bo v kratkem obiskala socialna delavka, ki ji bo svetovala, kako naj več ne objavlja otrok na omrežjih, saj da so ljudje tako zlobni. Na koncu objave je poudarila, da jo to dejstvo izredno žalosti, a da je to ne more pokopati oziroma uničiti.