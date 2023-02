Znano Slovenko vklenili: mislila je, da bo končala v zaporu (VIDEO)

Slovenska pevka Nika Zorjan je bila žrtev krute potegavščine, zaradi katere ji je skoraj zastalo srce. Ekipa priljubljenega kanala JoomBoos ji je s sestro Evo pripravila šokantno presenečenje, zaradi katerega je mislila, da bo morala celo za zapahe.

Zgodba gre nekako takole, Nika in Eva pred odhodom v Zagreb v Ljubljani pobereta nahrbtnik in ga pripeljeta k prijatelju v Zagreb, tam pa ju pričakajo policisti in ju začnejo zasliševati o paketu, ki sta ga pripeljali. Povedo jima, da so ga pričakovali, in ju sprašujejo, na kakšen način sodelujeta z znanim prekupčevalcem mamil, ki ga imajo že zelo dolgo na očeh.

Vidno prestrašena Nika ne more verjeti svojim ušesom. Sestrine solze in policisti so bili tako prepričljivi, da jim je verjela in je bila prepričana, da bo noč preživela za zapahi. Da je vse skupaj kruta šala in da gre za skrito kamero, ji postane jasno šele, ko ji na zapestja nadenejo lisice iz pliša.

​