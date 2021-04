Znano Slovenko sosed posnel v neprijetni situaciji (FOTO)

Manca se je dobro znašla. FOTO: Instagram

Življenje v večstanovanjski stavbi ima prednosti in slabosti, česar se dobro zaveda tudi pevka. Včasih pride tudi do težav na parkiriščih, saj se zgodi, da mora človek ob prihodu domov iskati prosto mesto, nekatere pa včasih v slabo voljo spravi pozicija sosedovega avtomobila. To se je zgodilo tudi Špikovi, soseda pa je celotna situacija tako zabavala, da jo je kar posnel. Kot je zapisala na instagramu, je soseda zanimalo, kako se bo izmotala iz gneče.A Manca ni postala ena tistih spletnih zvezd, ki se neuspešno muči zapustiti parkirišče. Iz zagate se je zgledno rešila, malo nazaj, malo naprej in je šlo. Njen in sosedovi avtomobili pa so ostali v enem kosu ...