Znano Slovenko razjezila trgovka: Žal mi je, da je nisem klofnila

Resničnostna zvezdnica in vplivnica Ksenija Kranjec je vedno brez dlake na jeziku in tudi tokrat ni nič drugače. S sledilci na Instagramu je delila izkušnjo iz trgovine, kjer prodajalka očitno ni bila najbolj prijazna. Če niste za to delo, ki ga opravljajte – prosim, najdite si drugo službo,« je nato dejala v avtu. »Kako odvratno me je postregla, da bi ji vrgla to meso v glavo,« se je jezila Ksenija in dodala: »Prav žal mi je, da nisem vzela tega 'šnicla' pa jo klofnila. Da ploskne tja v njeno 'faco.' Odvratne ste nekatere prodajalke.«

Ksenija je na koncu neprijazne prodajalke še enkrat pozvala, da si najdejo novo službo.» Ali pa še bolje – odprite si račun na OnlyFans, da boste bolj vesele.« Ksenija namreč na tej platformi služi z erotičnimi fotografijami.