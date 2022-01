Slovenko na Tajskem odpeljal rešilec: Ne morem verjeti, kaj se dogaja

Pevka in TV-voditeljica Gaja Prestor se v teh dneh potepa po Tajski, a njeno idilo je prekinila novica, da je pozitivna na novi koronavirus. Takoj je morala v bolnišnico na rentgenski pregled, nato pa so jo z rešilcem odpeljali v karanteno na drug konec otoka. »Sem brez simptomov, počutim se 'top',« je sicer povedala Gaja, ki se je svojim sledilcem javila iz hiške, kjer preživlja karanteno.

V karanteno jo je odpeljal rešilec. FOTO: Instagram

Ne ve, kdaj je nazadnje tako jokala

»Ne vem, kje sem staknila covid, saj so vsi naši negativni, samo jaz sem bila ta srečnica. In če vam po resnici povem, mi tole prav prija. Če si želim biti kje v karanteni, je to definitivno v hiški na plaži. Upam, da ostanem pri dobrem počutju.« Kljub svojemu navidezno sproščenemu javljanju pa je priznala, da jo je samoizolacija prizadela. »Vse dopoldne sem jokala, da me oči bolijo. Ne vem, kdaj sem nazadnje tako jokala ...«

Hiška, v kateri Gaja preživlja samoizolacijo. FOTO: Instagram

Kdo sploh je Gaja Prestor? Preberite si intervju z njo, v katerem je iskreno povedala: »Imela sem kar nekaj strupenih odnosov«