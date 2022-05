Znano, koliko je RTV stal nastop na letošnji Evroviziji

Evrovizija je za nami in zdaj je že znano, koliko denarja je nacionalna televizija odštela za letošnji nastop v Torinu. »Stroški letošnjega nastopa slovenskih predstavnikov na Pesmi Evrovizije (skupaj s kotizacijo) so znašali 140.000 evrov, kar je v okviru planiranih sredstev in primerljivo s preteklimi leti. Letos je Slovenijo zastopala glasbena skupina LPS, kar je število članov delegacije nekoliko povečalo v primerjavi s preteklimi leti, a stroški zaradi tega niso narasli. Ob tem velja poudariti, da je bila slovenska delegacija v Torinu med najmanj številnimi, kar je predvsem povezano s predvidenim proračunom, ki je najmanjši glede na nam primerljive javne televizijske postaje,« so pojasnili na RTV.

Kljub temu da se naši predstavniki niso uvrstili v finale in so prejeli malo število točk, pa so poznavalci bolj kot do mladih glasbenikov kritični do RTV. Naš evrovizijski poznavalec Tomaž Mihelič, ki je pred leti s skupino Sestre tudi uspešno zastopal Slovenijo na Evroviziji, je prepričan, da vso odgovornost za uvrstitev nosi RTV.