Znano, koliko honorarja sta dobila voditelja Eme Raiven in Štras (FOTO)

Za RTV Sloveniji je produkcijsko uspešna prireditev Ema, ki so jo mnogi pohvalili. Gledalci so med drugim pohvalili voditeljski par, ki sta ga sestavljala pevca Sara Briški Raiven in Gregorja Strasbergarja - Štrasa, ki sta za gledalce pripravila tudi skupno glasbeno točko. Štras se je sicer prvič srečal z vlogo voditelja.

Z RTV Slovenija so se pohvalili, da so zabeležili izjemno gledanost, tudi med mlajšo publiko. Ema je bila namreč najbolje gledana vsebina v svojem časovnem pasu na vseh slovenskih televizijah, največja gledanost pa je bila ob 20.20 uri, ko je TV Slovenija 1 spremljalo 267.900 gledalcev ali 13,9 odstotka vseh gledalcev.

Kolikšne stroške bo imela RTV Slovenija, ki financira celotno prireditev Eme?

Z njihove piar službe so nam odgovorili, da »projekt Ema 2025 finančno še ni zaključen, zato končni stroški še niso znani. Ocenjujemo pa, da bodo variabilni stroški za izvedbo prireditve in vseh z njo povezanih aktivnosti znašali približno 150.000 evrov«.

Voditelja Eme Raiven in Štras, pa sta od tega zneska za vodenje prireditve prejela vsak po 1200 evrov honorarja.

FOTO: Adrian Pregelj/rtv Slo

Znano je, da bo v Švico na izbor za Pesem Evrovizije odpotoval zmagovalec Eme 2025 Klemen Slakonja, ki je slavil s skladbo How Much Time Do We Have Left.

Ker je sodelovanje na največjem glasbenem tekmovanju drago, se nekatere države odločijo, da se prireditve ne bodo udeležile. Države morajo namreč plačati pristojbino za sodelovanje, ki je odvisna od njihovega nacionalnega bruto dohodka, poleg tega pa financirati stroške nacionalnega izbora, promocije, potovanja in nastanitve delegacije ter scenografije in izvedbe na samem tekmovanju.

Ljubitelji Evrovizije si tako tudi letos lahko oddahnejo in tako prisluhnili skupaj 31 predstavnikom držav v prvem in drugem predizboru, ki se bodo predstavili 13. in 15. maja v Baslu.