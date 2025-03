Znano, kdo sta zmagovalki šova Sanjski moški Hrvaške! Med njima tudi Slovenka (FOTO)

Maida in Vanja sta zmagovalki šova Sanjski moški Hrvaške, sta razkrila hrvaški RTL in 24ur. Letos se je produkcija odločila začiniti sezono in pripeljali so dva moška, ki so ju predstavili kot sanjska moška– Šimeta Eleza iz Splita in Miloša Mićovića iz Beograda.

Sanjski moški Hrvaške FOTO: Pop Tv

Zdaj so se pojavile informacije, da je v velikem finalu Šime izbral 24-letno Ljubljančanko Vanjo Stanojević, Miloš pa Maido.

Šime in Vanja

Šime je Vanji priznal, da se je borila za njuno ljubezen, da ni obupala in da želi nadaljevati njuno zgodbo.

Vanja je pred vstopom v šov povedala, da je imela eno resno zvezo na daljavo, iz katere se je naučila, kako pomembni sta iskrenost in trud, pa tudi, kako zahtevne so lahko sodobne zveze. Frustrirana zaradi površnega pristopa nekaterih fantov se je nadejala, da bo spoznala nekoga, ki zna najti ravnotežje med igrivostjo in globoko čustvenostjo. Ali je ta moški res Šime, bo pokazal čas.

Za Šimeta se je v finalu borila tudi Marinela, vendar ji je rekel, da ima usoda za njiju drugačen načrt in da mora ubrati drugo pot.

Za Miloša se je borila Barbara, kateri je pojasnil, da sta sicer zgradila poseben odnos, a njegovo srce pripada drugi. Barbara je to mirno sprejela.

Gledalci o Miloševi izbiri

Gledalci pišejo, da je Miloš dobro izbral: »Čudovito, upam, da sta še vedno skupaj.«, »Razumela sta se, imata posebno energijo.«, »Odličen par."«

Miloš in Maida. FOTO: Press

Gledalci o Šimetovi izbiri

Gledalci so pohvalili tudi Šimetovo odločitev: »Zelo sta prikupna, bravo Šime, pokazal si, da izbiraš naravno, igrivo dekle, polno humorja.«, »Simpatična sta, upam, da bosta ostala skupaj po šovu.«, »Mislim, da bi bila Laura popolna zanj. Vanja je prikupna, a kemije ni.«

Miloš je Maidi priznal, da je ona dekle, v katerem je našel vse, kar je iskal.

Maida je pred vstopom v šov poudarila, da išče moškega z močnim značajem, samozavestnega, podobnega njej – nekoga, ki deli njeno ljubezen do športa in aktivnega načina življenja.