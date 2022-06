Znano, kdo bo prevzel nekdanje prostore Jana Plestenjaka

Odkar je v času koronavirusa restavracija Soba 102, katere lastnika sta bila Jan Plestenjak in Boštjan Menart, zaprla svoja vrata, so prostori na Cankarjevi ulici v središču Ljubljane ostali zapuščeni. Jan se za odprtje ni več odločil, več kot leto dni pa se je ugibalo, kaj bo s praznimi prostori na odlični lokaciji. Zdaj so Ljubljančani že dobili potrditev, da se vanje vrača življenje. In hrana!

Lokal so namreč že začeli prenavljati, na njem pa se je že pojavilo ime znane verige restavracij s hitro prehrano. Ta ima sicer že vrsto let obrat tudi na Čopovi. Ali tam tudi ostaja, ni znano.