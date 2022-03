Znano, katera po vrsti bo na Evroviziji nastopila Slovenija

V Torinu, kjer bo letos potekala Evrovizija, so določili vrstni red nastopajočih držav v prvem in drugem predizboru. Slovenski predstavniki, zasedba LPS, bodo prvi večer, 10. maja, nastopili kot peti. Iz obeh predizborov se bo v finale uvrstilo po 10 držav. V velikem finalu, ki bo 14. maja, se jim bo pridružilo še t. i. velikih pet, ki prispevajo največ sredstev v proračun Evropske radiodifuzne zveze (EBU). To so Francija, Nemčija, Španija, Velika Britanija in Italija.

Po drugem predizboru, ko bodo znani vsi finalisti, bodo prireditelji sestavili tudi vrstni red nastopajočih držav v finalu. Znano je le, da bo Italija kot gostiteljica v soboto, 14. maja, nastopila kot 9.

Stavnice kažejo na visoko uvrstitev ukrajinske Kalush Orchestre, ki bo nastopila pred LPS. Slovenci trenutno kotirajo zelo nizko. Vstopnice za vse večere bodo na voljo od 7. aprila.