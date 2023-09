Znano, kako se bodo poslovili od legendarnega Saša Hribarja

V petek, 8. septembra, se je za vedno zaustavilo srce radijskega in televizijskega voditelja, satirika, imitatorja in kantavtorja Saša Hribarja. Odšel je nepričakovano, na dan, ko je posnel prvo oddajo nove sezone priljubljene satirične radijske oddaje Radio Ga Ga. Mnoge je njegova nenadna smrt močno pretresla in šokirala.

Od Hribarja se bodo poslovili v petek, 15. septembra. V osmrtnici, ki je objavljena na spletu, so zapisali, da se bo od pokojnega mogoče posloviti med 8. in 10. uro v poslovilni vežici v Resju na pokopališču v Grosupljem. Ob 10. uri se mu bodo v pogrebni dvorani poklonili sodelavci Radia Ga Ga, po slovesu pa bo sledil pogreb v družinskem krogu. Osmrtnica razkriva še, da ga bo k večnemu počitku pospremil Martin Golob.

V osmrtnici so Hribarjevi najbližji zapisali, da cvetje in sveče odklanjajo, in prosijo, naj ljudje s prispevkom raje pomagajo prizadetim v nedavnih poplavah.

Sašo Hribar se je rodil v Celju. Otroštvo in večino življenja je preživel v Grosupljem, kjer ga bodo tudi položili k zadnjemu počitku. V zadnjih letih pa je živel na Vrhu pri Višnji Gori.