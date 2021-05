Znani so žiranti šova Slovenija ima talent (FOTO)

Žirija resničnostnega šova Slovenija ima talent. FOTO: Mediaspeed

Znani so žiranti osme sezone šova Slovenija ima talent. To bodo ponovno postaliin. Na Pop TV tako iščejo nove talente, Marjetka in Ana pa sta razkrili nekatere skrite talente novih starih žirantov.Branko menda zelo rad kuha, še posebej, ko je na dopustu in se lahko odpravi na tržnico po sveže sestavine. Lado je strasten ribič, ulovil naj bi že veliko rib, tudi večjih. Marjetka je po Aninih besedah odlična v spanju in kofetkanju. Ta je po drugi strani prepričana, da ima Ana velik talent za petje, a tega še ne ve.