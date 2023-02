Znani slovenski plesalec bo zibal

Slovenski plesalec Aljaž Škorjanec že več kot desetletje živi in si kruh služi v Veliki Britaniji, širše prepoznaven pa je postal po udeležbi v britanski plesni oddaji Strictly Come Dancing. To oddajo je lani po desetih letih zapustil.

Aljaž Škorjanec in Janette Manrara sta že večkrat dokazala, da sta popoln plesni par. FOTO: Instagram

Škorjanec je poročen z, ki sta popoln par tako v zasebnem življenju kot na plesnem parketu. Zdaj pa sta sporočila še veselo novico o pričakovanju naraščaja.

Kot poroča revija , sta se zakonca kar nekaj let trudila, da bi spočela otroka in ko je letos Janette dopolnila 40 let, sta se odločila za umetno oploditev. Kot je pokazal test nosečnosti v začetku decembra, tik pred začetkom napovedanega procesa pred umetno oploditvijo, jima je končno uspelo.

Janette je novico o nosečnosti prej povedala svojemu zdravniku kot možu, je zaupala omenjeni reviji. Bila je namreč precej prestrašena in nervozna. Ko jo je zdravnik pomiril, ji je čestital, takoj zatem pa je test s črtico odnesla svojemu možu. »Zajokala sva in se objela,« je povedala, »bil je zelo poseben trenutek.« Zaenkrat še nista razkrila, katerega spola bo njun otrok.