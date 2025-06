Znani slovenski pevec ves moker buri domišljijo: »Poletje kliče ...«

Pevec Matjaž Kumelj, ki ga je Slovenija spoznala v šovu Znan obraz ima svoj glas, uživa v vročih poletnih temperaturah. Matjaž je tudi maneken z zavidljivo kariero, saj nas je kot mister Slovenije zastopal na izboru Mister Universe 2013 v Dominikanski republiki.

Novomeščan, ki ljubitelje muzikalov navdušuje v uspešnici Mamma Mia, je na družbenem omrežju Instagram objavil vročo fotografijo s pripisom: »Poletje kliče – skočite vanj in se začutite žive!« Pod objavo so se vsuli všečki in komentarji sledilcev.

Prva mu je všečkala objavo hči nekdanjega slovenskega politika Janka Jenka Anja Jenko, ki je očitno ponovno zaljubljena. »Ja, dragi,« je zapisala zraven emotikonov ognja.

Fotografija je nastala na hrvaškem Hvaru na luksuznem plovilu, Matjaž pa v svetlih bokser kopalkah dviguje temperaturo v že tako vročem poletju.

