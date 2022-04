Znani slovenski pevec trepeta: Brez nje si ne predstavljam življenja (FOTO)

Pevec Robert Ficker te dni trepeta za življenje svoje štiri leta stare črne labradorke Sky. »Moji psički se je pripetila huda nesreča, ki dokazuje, da nesreča res, ampak res nikoli ne počiva. Med tekom po gozdu je namreč stopila na nastavljeno past, kar je povzročilo hudo poškodbo njene zadnje leve tačke. Posnela si je namreč celotno kožo okrog leve tačke in pretrgala tudi kito,« nam je povedal Ficker, ki je zanjo trepetal že lani, ko je zbolela za zahrbtnim botulizmom.

Brez nje si ne predstavljam življenja.

»Lani naj bi bil za to kriv strup, ki ga izloča bakterija, ki živi v zemlji, sladkih in slanih vodah, v črevesju človeka in živali. Kar naenkrat so ji odpovedale najprej zadnje in nato še prednje tačke. Vnele so se ji oči, težko je požirala hrano. Veterinarji so opravili vrsto preiskav, nekaj dni je bila tudi hospitalizirana, da so jo opazovali, jaz pa sem bil vsak dan pri njej,« se s cmokom v grlu spominja Ficker. A lani se je, na srečo, za Sky vse dobro izteklo. In srčno upa, da bo tako tudi zdaj, čeprav jo čaka dolga rehabilitacija.

Sta velika prijatelja. FOTO: OSEBNI ARHIV

»Upam le, da se ne bo pojavila nekroza kože, saj bi se to zanjo lahko slabo končalo,« je žalosten Ficker, ki trenutno še nima otrok, zato je njegov »otrok« prav psička Sky.

»Brez nje si ne predstavljam življenja. Preprosto mi prav ona daje moč, energijo in voljo do vsega, kar počnem,« pravi pevec, po poklicu tehnik zdravstvene nege, zaposlen na ortopedski kliniki v Ljubljani.