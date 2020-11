Slovenski milijonar zapuščeno hišo spremenil v luksuzno vilo (FOTO)

S precejšnjo finančno injekcijo in s pomočjo arhitektov je iz zapuščene hiše nastalo tole. FOTO: Instagram

Eden tistih, ki mu je v kriptosvetu res uspelo, je Slovenec. Da je s tem res veliko zaslužil, ne skriva. Ne skriva pa niti svojega prestižnega življenja. Tisti, ki mu sledijo na spletnih omrežjih, se lahko navdušujejo nad jahtami, zasebnimi poleti, predvsem pa nad vpogledom v njegovo življenje.Nedavno je Merlak na instagramu pokazal svojo vilo, ki je, če sodimo po kraju, navedenem ob objavi, nekje v Portorožu ali okolici. Posestvo z zapuščeno stavbo s pogledom na morje je kupil leta 2014. Sledila je precejšnja investicija, ki je popolnoma preobrazila posestvo. »Moč investicije,« je pripisal ob fotografiji prej in pozneje. Pod objavo so se usuli všečki in komentarji,pa je zanimalo, koliko znašajo mesečni operativni stroški takšne vile z bazenom. Merlak pravi, da okoli tisočak, če upošteva še vrtnarstvo, varnostno službo in vse.Seveda se je pojavilo vprašanje, koliko denarja je bilo treba, da je 'pepelko'​ spremenil v 'princeso'? »Več kot tri milijone evrov. Ustvarjena je bila za osebno uporabo, veliko stvari je 'over the top'. Še danes dodajam stvari, tako da izdatki še vedno naraščajo.« Merlak pa pravi, da vile ne bi prodal niti za sedem milijonov evrov. Če se najde kdo, ki je pripravljen ponuditi več, pa se je pripravljen pogovarjati ...