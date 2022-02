Znani slovenski lezbični par v veselem pričakovanju: Postali bova mamici

Sta eni redkih, ki pri nas javno in brez zavor govorita o svoji istospolni zvezi in s svojo odprtostjo navdihujeta mnoge. Njun veliki krog prijateljev in sledilcev pa je navdušen ob novici, ki sta jo te dni sporočili Katja in Katka Bogataj, in sicer, da bosta postali mamici.

Preberite več tukaj.