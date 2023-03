Znani Slovenki postavili pesimistično diagnozo

Poroka na prvi pogled ima nov par. To sta povratnik Aleš in javnost precej dobro znana Anna Paynich.

42-letnica iz Logatca je druga, ki je Alešu v šovu obljubila večno zvestobo. Ali so jima zvezde naklonjene, pa bomo šele videli.

Pesimistična diagnoza

Njena najdaljša zveza je trajala šest let, svoje ljubezensko življenje pa opiše kot razburljiv, polno izzivov in notranje rasti. Poročena v resničnem življenju še ni bila, ima pa hčerko Anayo. Zgodba o njej je naravnost navdihujoča: imela je sedem operacij na rodilih, dejali pa so ji tudi, da ne bo mogla imeti otrok. Kljub temu je energična svetlolaska rodila zdravo hčerko. Zato tudi ni nič nenavadnega, da kjerkoli se pojavi, daje zgled, da je nemogoče mogoče.

Izredno aktivna

Ko jo vprašajo, kako najraje preživlja svoj prosti čas, se seznam kar ne konča. »Zjutraj pretečem dvanajst kilometrov, ukvarjam se z jogo, meditacijo, plavanjem, plesom, potapljanjem, rolanjem, drsanjem, surfanjem, jahanjem, plesom ob drogu, aerial hoopom, aerial flowom, deskanjem na snegu, tantričnimi vajami …« je povedala za Planet TV.

Jo bo Aleš uspel dohajati?

