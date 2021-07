Znani Slovenki pomagal Jan Plestenjak, to je njena največja želja

Pevka in radijkaima v tem poletju veliko željo. Zelo si želi zmage na Melodijah morja in sonca, kjer je nastopila leta 2020 in jo z drugim mestom le za las zgrešila.»Res si želim zmagati na tem festivalu, ki ga spremljam že od otroštva, to bi mi res veliko pomenilo,« je povedala Eva, ki si jo to poletje lahko ogledamo tudi v koncertni komediji Špas teatra Mala terasa.Na Melodijah morja in sonca, ki bodo prihodnjo soboto, se bo Eva predstavila s pesmijo Kdo ti bo dušo dal, ki govori o ekološkem pristopu do morja kot vira življenja. Evi je z besedilom priskočil na pomoč, s katerim je pred devetimi leti že navdušila z uspešnico To leto bo moje.