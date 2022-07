Znani Slovenki spet pobegnil divji afriški muc: Po neurju se ne zna vrniti domov

Podjetnica in udeleženka resničnostnega šova Vražje dame Špela Kastelic prosi za pomoč: znova se je namreč izgubil Piccolo, veliki tigrasti poldivji križanec med divjim afriškim servalom in domačo mačko.

»Naš Savannah maček Piccolo se je včeraj pozno popoldne izmuznil iz mačjaka in pobegnil. Po vsej verjetnosti se nahaja na območju Sostra širše, poti v Podgorje, na travnikih in jezercu pod Debnim vrhom, ob reki Ljubljanici, Zavoglju, kašeljskem mostu, Kašlju, Zalogu... Ker se ne zna orientirati, posebej, ker je bilo vmes še neurje, sam ne bo znal najti poti nazaj do doma. Zato se bo zaradi lakote najbrž zatekel h kakšni stanovanjski hiši,« je zapisala na facebooku in prosila vse, ki bi ga morda videli, da ji to sporočijo.

Piccolo je spet pogrešan. FOTO: Facebook

Piccolo sicer ni pobegnil prvič. Na naslovnice medijev je prišel že pred slabima dvema letoma, ko so v iskalni akciji zanj razpisali tudi denarno nagrado. »Ni nevaren, čeprav bi se ga lahko ustrašili zaradi njegovega temperamenta in velikosti, ima 15 kilogramov, visok pa je okoli 55 centimetrov, a ni napadalen,« je povedala Kasteličeva. Mucka so tedaj našli, zatekel se je na dvorišče starejšega moškega, ki je poklical v živalski vrt in vprašal, ali pogrešajo kakšno divjo mačko.