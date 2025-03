Znani Slovenki na oddihu doživeli pravo grozljivko: »Kričali sva, naj vsi bežijo in se skrijejo«

V osrčju Istanbula, v neposredni bližini znamenitega Grand Bazarja in trga Beyazit, se je pred dnevi v večernih urah odvila prava drama, ki je dve Slovenki, mater in hčer, za nekaj trenutkov postavila v samo središče grozljivih prizorov streljanja.

Gre za Aleksandro Popović (soprogo pevca Daniela Popovića, ki ga mnogi poznajo po pesmi Džuli) in njeno hčerko Patricijo Štifter, ki je vplivnica in sodnica Košarkarske zveze Slovenije.

Aleksandra Popović je napisala, kaj se je dogajalo okoli 21.15 v središču Istanbula, le nekaj metrov stran od njunega hotela.

Kot opisuje, sta se ravno vračali iz predela Sultanahmet, kjer je množica ljudi odhajala k večerni molitvi, in izstopili na tramvajski postaji Beyazit. Med potjo proti hotelu sta se odločili še za kratek postanek v trgovini LC Waikiki, približno 100 metrov od njune namestitve. Odločitev, ki jima je morda rešila življenje.

»Nastala je panika«

»Komaj sva stopili v trgovino, ko so se zunaj zaslišali streli – vsaj štirje. Obrnili sva se in zagledali moškega, delno zamaskiranega, ki je streljal vsepovprek. Nastala je panika. Kričali sva, naj vsi bežijo in se skrijejo. Zatekli sva se v zadnji del trgovine, kjer je prostor za zaposlene, in tam čakali, dokler nam varnostnik ni rekel, da lahko gremo ven,« pripoveduje ena izmed Slovenk, še vedno pretresena od dogodka.

Trgovina je bila takoj po incidentu zaprta, mimoidoči pa v šoku. Slovenki sta uspeli zbežati do hotela, ki je bil le za ovinkom, kjer se zdaj soočata z razsežnostmi travmatičnega dogodka. »Zdaj šele prihaja šok za nama,« priznava očividka.

Po prvih informacijah naj bi bil incident izoliran primer in naj ne bi bil povezan z množičnimi protesti, ki se trenutno dogajajo v drugih delih mesta. Kljub temu se pojavljajo vprašanja o varnosti na sicer priljubljenih turističnih lokacijah, kot je predel okoli Grand Bazarja.

Incident je opomnik, kako hitro se lahko običajen večer v priljubljeni turistični destinaciji spremeni v nevarno situacijo. »Pazite nase, kjerkoli ste,« zaključuje očividka – sporočilo, ki ga ni mogoče prezreti.