Znani Slovenec zasačen na aplikaciji za zmenke: odkrila ga je Grošljeva

Slovenski pevec Domen Kumer, ki je že pred časom priznal, da se boji samote, je očitno aktivno pristopil k reševanju tega problema. Na aplikaciji za zmenke so ga odkrili sledilci Špele Grošelj, ta pa ga je javno pobarala, kako je s tem. Glasbena kolegica je bila kar vidno šokirana, ko je zagledala svojega stanovskega kolega na aplikaciji. Kumer ji ni ostal dolžan in je dejal, da bi morala skupaj iskati tartufe glede na to, da izvoha vsako informacijo.

FOTO: Instagram

Pevca sta v preteklosti že sodelovala tako glasbeno kot zasebno, veliko časa sta preživela skupaj in vse delila na družabnih omrežjih. V njunem odnosu pa je prišlo do spora, ki ga javno nista želela komentirati. Očitno je zdaj komunikacija spet stekla in se počasi vračata v stare prijateljske tire.